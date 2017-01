Rekordjahr für Salzburgs Tourismus

Salzburgs Tourismuswirtschaft eilt zurzeit von einem Rekord zum nächsten. Im Tourismusjahr 2015/2016 wurden 27,7 Millionen Übernachtungen gezählt - so viele wie nie zuvor. Viele Hotels leiden aber unter einer schlechten Ertragslage.

Zuwächse bei den Übernachtungen gab es im vergangenen Jahr sowohl in der Winter- als auch in der Sommersaison. Fünf Prozent Übernachtungsplus im vergangenen Winter und sogar sechseinhalb Prozent Plus im Sommer lassen viele Hoteliers jubeln.

Für Salzburg war es also ein sehr gutes Tourismusjahr. Im Winter gab es neuerlich einen Übernachtungsrekord, und der Sommertourismus konnte wieder an die Spitzenwerte Anfang der 1990-er Jahre - Stichwort: Ostöffnung - anschließen. Profitiert habe der heimische Tourismus zum einen von hohen Investitionen der Unternehmer in den vergangenen Jahren, die die Qualität des Angebots weiter verbessert haben, zeigt sich Tourismusreferent Landeshauptmann Wilfried Haslauer überzeugt.

Urlaubsziel Salzburg immer internationaler

Zum anderen haben Unruhen und politische Unstabilität in anderen Urlaubsländern dafür gesorgt, den Urlaub im vergleichsweise sicheren Salzburg zu verbringen. Vor allem bei den Österreichern selbst wird Salzburg als Urlaubsland immer beliebter, es sind aber auch wieder mehr deutsche Gäste gekommen. Gleichzeitig wird Salzburgs Tourismus aber auch immer internationaler.

Prozentuell besonders hohe Zuwächse gab es im vergangenen Tourismusjahr bei Gästen aus Skandinavien, Südostasien und dem Nahen Osten. Über eines können all diese Erfolge allerdings nicht hinwegtäuschen: Rund ein Viertel der Hoteliers sind so hoch verschuldet, dass die Betriebe kaum mehr wirtschaftlich zu führen sind.

Links: