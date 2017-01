Van der Bellen hat Salzburger Unterstützung

Der neue Bundespräsident Alexander van der Bellen bekommt einen Büroleiter mit langjähriger Salzburg-Erfahrung. Der gebürtige Klagenfurter Oliver Korschil hat 17 Jahre lang in Salzburg gelebt.

Er ist zwar in Kärnten geboren, hat aber von seinem ersten Geburtstag bis zu seinem 19. Lebensjahr in Salzburg gelebt. Seit den frühen 1980er Jahren lebt und arbeitet er in Wien und leitet ab Donnerstag das Büro von Alexander van der Bellen.

Vielfältige Aufgaben

Als Büroleiter habe er vielfältige Aufgaben, betont Oliver Korschil. „Im großen und ganzen geht es darum, dass ich gemeinsam mit dem großen Team in der Hofburg alles dafür tue, dass der Bundespräsident seine innen- und außenpolitischen Aufgaben bestmöglich wahrnehmen kann.“

APA/Hans Klaus Techt

Korschil hat in Salzburg den Kindergarten und die Schule besucht. Anschließend studierte er in Wien Biochemie und Biolgie und war lange bei der Umweltorganisation GLOBAL 2000 sowie als Umweltsprecher von Grünen-Chefin Eva Glawischnig tätig.

„Bin immer wieder gerne in Salzburg“

Sein Salzburg Bezug besteht aber immer noch: „Meine Eltern leben noch in Salzburg und ich komme immer wieder gerne. Ich liebe diese Stadt und bin sehr gerne dort, die Berge und die Stadt selbst sind einfach traumhaft“, schwärmt der neue Büroleiter des Bundespräsidenten.