Rekordwinter lässt sogar Gräber gefrieren

Die längste Kälteperiode seit 30 Jahren hat auch Auswirkungen auf den Alltag. Der Dauerfrost lässt nicht nur Eisflächen entstehen, er verändert beispielsweise die Arbeit am Friedhof, lässt Heizkosten steigen und Türschlösser gefrieren.

Schon lange war unser Alltag nicht mehr so von Kälte geprägt wie aktuell. Der Dauerfrost macht sich in vielen Bereichen des Alltags bemerkbar. Etwa auf den Salzburger Friedhöfen.

Urnenbestattungen derzeit nicht möglich

So sind beispielweise Urnenbestattungen am Salzburger Kommunalfriedhof derzeit nicht möglich, sagt Christian Stadler vom Gartenamt der Stadt Salzburg: „Wir wollen weder die Grabanlage noch die bereits beigesetzten Urnen zerstören“. Durch die Kälte wären sie aber gefährdet.

Aber auch Erdgräber können momentan nicht von Hand ausgehoben werden. Aufgrund des gefrorenen Bodens kommt ein Bagger zum Einsatz.

Gefrorene Schlösser nicht mit Öl behandeln

Viele stehen aufgrund der Kälte derzeit auch häufiger vor verschlossenen Türen. Denn die meisten Schlösser sind nicht für den Dauerfrost gemacht. Der Salzburger Schlosser Rudolf Lichwa rät, zum Enteisen „auf keinen Fall Speiseöle oder Nähmaschinenöle zu verwenden da das schloss oder der Zylinder sonst verharzt und überhaupt nicht mehr sperrbar ist“.

Im Falle selbstschließender Türen, die aufgrund der Kälte nicht mehr gut schließen, helfen entweder der Spezialist oder Geduld. Bei steigenden Temperaturen funktionieren auch sie wieder exakt.

Heizkosten in unsanierten Gebäuden zehnmal höher

Auch die Heizkosten schießen momentan in vielen Haushalten in die Höhe. Dabei sind die Heizkosten in unsanierten Gebäuden noch um ein vielfaches höher als in sanierten Häusern. Abzuraten ist jedenfalls davon einzelne Räume nicht zu beheizen. Dabei droht Schimmelbildung, sagt Energieberater Georg Thor.

In schlecht gedämmten Gebäuden muss zudem auch mehr geheizt werden um eine als angenehm empfundene Raumtemperatur zu erreichen: „Es kann sein, dass bis zu 23 oder 24 Grad nötig sind um sich wohlzufühlen“, so der Energieberater. Schuld ist das schlechtere Raumklima in unsanierten Gebäuden.