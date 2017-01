Physiotherapeuten übernehmen Jobs von Masseuren

Massagen auf Krankenschein gehören in Salzburg der Vergangenheit an. Künftig übernehmen nur noch hochqualifizierte Physiotherapeuten die Arbeit von Masseuren. Die Gebietskrankenkasse hat ihr System umgestellt.

Nicht mehr Ärzte entscheiden künftig über nötige Physiotherapien, sondern die Therapeuten selbst. Und die wollen von ihrem Image als bessere Masseure weg und sich auf langfristige Bewegungstherapien und Beratungen konzentrieren. Sechs Stunden Physiotherapie pro Quartal und Patient müssen seit 1. Jänner nicht mehr von der Krankenkasse extra bewilligt werden. Es hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass rechtzeitige Physiotherapie teure Erkrankungen verhindern bzw. lindern und heilen könne.

Keine Teilmassagen mehr

Eine einfache Verschreibung des Hausarztes reicht künftig aus. Patienten ersparen sich so den Weg zur Krankenkasse oder Brief, Fax und Email. Nachteil: Ein Arzt kann nicht mehr die bisher beliebten Teilmassagen verschreiben, die sich so viele Patienten wünschen. Auf der Überweisung steht künftig nur Physiotherapie. Damit liegt es ganz im Ermessen der rund 600 Salzburger Physiotherapeuten, wie sie ihre Patienten behandeln.

„Massagen sind nur winziger Teil“

Und die werden zum Wohl der Patienten sicher nicht mehr nur massieren, sagt Simone Maurer, Vorsitzende des Salzburger Fachverbandes „Physio Salzburg“: „Die Massage ist nur ein winziger Teil einer möglichen physiotherapeutischen Behandlung. Unser Fachbereich hat ein sehr langes und modernes Ausbildungsschema. Das hat nichts mehr mit klassischer Massage zu tun, wie sie vor vielen vielen Jahren gemacht worden ist. Die Massagen werden einfach zur Gänze Privatleistungen werden.“

Auch die Salzburger Gebietskrankenkasse erhofft sich von der neuen Regelung weniger Massagen in der Physiotherapie; und auch weniger Bürokratie durch die wegfallende chefärztliche Bewilligung.