Seltenes Naturschauspiel am Obertrumer See

Der anhaltende Frost lässt die Eisdecken auf Salzburgs Seen immer dicker werden. Montagnachmittag wurde das Eis auf dem Leopoldskroner Weiher zum Eislaufen freigegeben. Auf den Seen hingegen ist das Eislaufen nur auf eigene Gefahr möglich.

Die zugefrorenen Seen haben nicht nur optisch, sondern auch akustisch ihren Reiz. Am Obertrumer See (Flachgau) waren Montagfrüh besondere Geräusche wahrnehmbar. Weil sich die Spannungen im Eis entluden, „sang“ das Eis. Ursula Hinteregger beobachtete dieses seltene Naturschauspiel - siehe Video unten.

Der singende Obertrumer See

„Salzburg heute“-Seherin Ursula Hinteregger beobachtete Montagfrüh den „singenden“ Obertrum.

Eislaufen am Obertrumer See und auf den restlichen Salzburger Seen ist übrigens - wie immer - nur auf eigene Gefahr möglich.