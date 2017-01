20.000 Lawinenwarndienst-Zugriffe pro Tag

Der Lawinenwarndienst wird im Internet täglich bis zu 20.000 Mal aufgerufen. Trotzdem bleiben folgenschwere Lawinenunglücke nicht aus. Erst am vergangenen Wochenende sind in Salzburgs Bergen insgesamt sieben Personen verschüttet worden.

Der Lawinenwarndienst informiert Wintersportler über den aktuellen Schneelagebericht und die Gefahrenzonen in Salzburgs Bergen. Mit 20.000 Zugriffen pro Tag sind die Experten vom Lawinenwarndienst zufrieden. Trotzdem passieren vor allem bei Lawinenwarnstufe drei zu viele Unfälle. „Viele informieren sich über die aktuelle Lawinensituation, aber es gibt auch einen Bruchteil, die wenig informiert sind und dann eine falsche Tour gehen und generell zu spät aufbrechen“, sagte Bernhard Niedermoser vom Salzburger Lawinenwarndienst.

Sieben Verschüttete in zwei Tagen

Erst am vergangenen Wochenende wurden in Salzburgs Bergen sieben Personen von Lawinen verschüttet. Davon kamen zwei tschechische Schneeschuhwanderer in Krimml (Pinzgau) ums Leben. Ein Variantenskifahrer schwebt nach wie vor in Lebensgefahr. Der 23-Jährige wurde am Sonntag in Neukirchen am Großvenediger (Pinzgau) von einem Schneebrett verschüttet - mehr dazu in: Zwei Tote bei Lawine in Krimml (salzburg.ORF.at; 22.1.2017).

Lawinenwarnstufe drei am gefährlichsten

Die Lawinenunglücke am vergangenen Wochenende ereigneten sich in Gebieten, in denen Lawinenwarnstufe drei herrschte, also erhebliche Lawinengefahr. Bei den derzeitigen Bedingungen kann bereits ein einzelner Wintersportler eine Lawine auslösen, sagte Niedermoser. Wie viele Unfälle mit dem Lawinenwarnbericht vermieden werden können, ist nicht messbar. Vergleichbar hingegen sind die Einsätze der Bergrettung. Hier mussten die Einsatzkräfte im vergangenen Winter zu 19 Unfällen ausrücken. "Wir beobachten nach wie vor, dass viele Wintersportler ihre Touren zu wenig planen, Fragen wie "Wie schaut das Gelände aus, „Wie exponiert ist der Hang“, „Wie ist die Lawinenlage vor Ort", damit sollten sich Wintersportler auseinandersetzen“, sagte Maria Riedler von der Salzburger Bergrettung.

Mehr als die Hälfte der Lawinenopfer sind Urlaubsgäste

Mehr als die Hälfte der geretteten Lawinenopfer sind keine Einheimischen, sondern kommen aus dem Ausland. Quartiergeber informieren ihre Gäste schon jetzt über die aktuelle Lawinenwarnstufe. Zudem veranstaltet die Salzburger Land Tourismus GmbH zahlreiche Projekte, um Urlauber auf die Gefahren in den Bergen aufmerksam zu machen. Die beiden tödlich verunglückten Urlaubsgäste aus Tschechien sollen sogar am Sonntag noch von ihrem Unterkunftgeber vor der gefährlichen Lawinensituation gewarnt worden sein.

