Bei Rauferei und Fenstersturz verletzt

Bei einer Rauferei mit zwei Frauen ist eine 35-jährige Türkin am Sonntag aus einem Fenster einer Wohnung in Neumarkt (Flachgau) gesprungen. Sie wurde schwer verletzt. Und in der Stadt Salzburg verletzten sich zwei Asylwerber bei einem Streit.

Nach einem Absturz über drei Meter landetete die Frau laut Polizei im Innenhof des Gebäudes. Sie sprang dann weitere zweieinhalb Meter auf die Straße darunter und verletzte sich dabei schwer.

Ein zufällig vorbeikommender Autofahrer kümmerte sich um die Frau. Die 35-Jährige erlitt schwere Beinverletzungen. Sie wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht.

Afghanen bei Schlägerei verletzt

In einer Unterkunft für Asylwerber in der Stadt Salzburg ist Sonntag laut Polizei ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Die Afghanen im Alter von 38 und 40 Jahren wurden handgreiflich, wobei der Ältere mit einer Bratpfanne auf seinen Kontrahenten losging und diesen auf dem Kopf verletzte. Er selbst klagte über Schmerzen im Brustbereich. Das Rote Kreuz brachte beide ins Krankenhaus.