Smartphone soll Stress vermeiden helfen

Das Smartphone soll bald rechtzeitig warnen, um tagsüber Stress zu vermeiden. Das ist das Ziel eines Forschungsprojekts, das Universität und Fachhochschule Salzburg gerade gemeinsam betreiben.

Das Telefon soll so den Menschen rechtzeitig Tipps vor stressigen Phasen geben, damit wir entsprechend gegensteuern können. Die vielen Daten, die ein Smartphone täglich über seinen Besitzer sammelt, sollen diesem helfen, Stress zu vermeiden. Das ist die Grundidee hinter dem Forschungsprojekt, an dem gerade Psychologen der Universität Salzburg und Informatiker der Fachhochschule arbeiten.

Viele Handys haben den elektronischen Terminkalender verfügbar und zählen zum Beispiel auch körperliche Aktivitäten wie Schritte mit, sagt Simon Ginzinger von der Fachhochschule Salzburg. „Das Handy lernt einen kennen und weiß dann zum Beispiel, dass diese Person üblicherweise an einem Arbeitstag um 12.00 Uhr Stress hat, weil sie da irgendwohin laufen muss. Und dann kann man zum Beispiel sagen: Starte etwas früher, damit Du keinen Stress bekommst.“

Stressreduzierende App soll schon 2018 fertig sein

So soll die App vor vielen Terminen auch dazu raten, eine kurze Pause zu machen oder nicht zu vergessen, etwas zu essen. Was so banal klingt, muss im Hintergrund aber sehr komplex erarbeitet werden, betont Ginzinger. „Jeder ist sehr individuell. Aber im Hintergrund haben wir da bei der Entwicklung im letzten Jahr große Fortschritte gemacht.“ Bereits im Laufe des Jahres 2018 soll die stressreduzierende Handy-App von Universität und Fachhochschule dann fertig sein.

