Beschädigtes Gipfelkreuz: Polizei ermittelt

Im Fall des beschädigten einzigen gläsernen Gipfelkreuzes der Welt auf der Schartwand im Tennengebirge ermittelt nun die Polizei. Bei einem Hubschrauberflug fotografierten Beamte das am Boden liegende Kreuz.

Mithilfe der Bilder wollen die Ermittler herausfinden, ob die extremen Wetterverhältnisse an der Beschädigung schuld sind oder ob das gläserne Gipfelkreuz vorsätzlich beschädigt wurde. Es soll nun genau geprüft werden, ob ein Hasser von Gipfelkreuzen am Werk gewesen sein könnte. In anderen Alpenregionen hatte es bereits mehrere Vorfälle ähnlicher Art gegen Holzkreuze gegeben.

zurück von weiter

Link: