Heißluftballon auf Straße notgelandet

Ein spektakulärer Zwischenfall wird aus der Stadt Salzburg gemeldet. Im Stadtteil Aigen musste am Samstag ein Heißluftballon notlanden. Es wurde aber niemand verletzt.

Der Ballon sei schon einige Zeit bedenklich knapp über den Dächern von Aigen geschwebt, bevor er schließlich gegen 13:30 Uhr auf der Ziegelstadelstraße notlanden musste, schildert Reinhold Wagner, der zu diesem Zeitpunkt gerade als Passant unterwegs war. Er hat von dem Zwischenfall auch die nachfolgenden Bilder angefertigt.

Zum Glück wurden keine Personen verletzt. Der Ballon landete - nachdem er eine Leine abgeworfen und Passanten diesen Richtung Straße gezogen hatten - gut am Boden zwischen den Häusern. Die genaue Ursache für die Notlandung ist derzeit noch nicht bekannt. Erst am Donnerstag hatte in Obertauern ein Heißluftballon notlanden müssen.

