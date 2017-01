Landestheater: Premiere von „Orfeo²“

Das Salzburger Landestheater rückt eine alte Geschichte in neues Licht: „Orfeo²“ verbindet die bekannte Gluck-Oper mit einer Kantate eines jungen amerikanischen Komponisten. Am Sonntag ist Premiere.

Auch die Gestalt des antiken Sängers selbst wird neu gedeutet. Der amerikanische Komponist Matthew Aucoin stellt bei „Orfeo²“ die Frage in den Mittelpunkt, warum Orfeo sich dem Gebot der Götter widersetzt und sich auf dem Weg zurück zur Erde nach seiner Geliebten umgesehen hat. „Er als der größte Musiker der Welt hat das Gefühl, dass der Verlust von Eurydike wichtig für seine Musik ist“, schildert Aucoin.

Es ist also erst der Verlust, der Orfeo zum Künstler macht: Das ist auch das Thema jener Kantate, die der bekannten Gluck-Oper vorangestellt ist. Diese berühmte Musik erzählt dann nicht mehr nur von Schönheit und Schmerz, sondern auch von der Rücksichtlosigkeit eines Künstlers. „Orfeo²“ lässt also eine der Lieblingsfiguren der griechischen Mythologie in neuem Licht erscheinen.

