Mehrere Unfälle mit Alkolenkern

Mehrere Unfälle mit betrunkenen Autolenkern meldet die Salzburger Polizei. Ein Alkolenker landete mit seinem Auto in der Fuscher Ache. In Bischofshofen wäre ein Alkolenker beinahe gegen ein Polizeiauto geprallt.

Ein 47-jähriger Lenker, der 0,94 Promille im Blut hatte, fuhr mit seinem Wagen in einer Kurve geradeaus. Er und seine beiden Mitfahrer im Alter von 24 und 42 Jahren hatten Glück, dass die Fuscher Ache nur einen sehr niedrigen Wasserstand hat. Sie blieben unverletzt und konnte sich selbst aus dem Wagen befreien. Die Feuerwehr rückte mit 16 Mann und drei Fahrzeugen an, um den Pkw aus dem Wasser zu bergen.

In Saalfelden prallte eine 23-jährige Kellnerin mit 1,52 Promille frontal in einen entgegenkommenden Pkw. Beide Lenker blieben unverletzt - vermutlich deshalb, weil die Frau mit ihrem Auto langsam unterwegs war. An den Autos entstand jedoch erheblicher Sachschaden. In Bischofshofen (Pongau) wäre ein 34-jähriger Berufskraftfahrer mit seinem Privatauto beinahe in einen Polizeiwagen gekracht. Ein bei ihm vorgernommener Alkotest ergab 2,08 Promille. Dem 34-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen, sein musste er stehen lassen.