Einziges Glas-Gipfelkreuz zerstört

Auf der Schartwand im Tennengebirge dürften Winterstürme das erste und bisher einzige Gipfelkreuz der Welt zerstört haben, das komplett aus Glas ist. David Wallmann aus St. Koloman (Tennengau) hat bei einer Skitour den Schaden entdeckt.

David Wallmann

Der Gipfelbereich der 2.339 Meter hohen Schartwand sei von den letzten und sehr harten Winterstürmen komplett freigeblasen worden, sagte David Wallmann am Freitag dem ORF: „Ich bin über die Tauernscharte von Süden her auf das Hochplateau gegangen. Bei meiner Rundtour über mehrere Gipfel habe ich auf der Schartwand dann diese Misere entdeckt. Es ist sehr schade um dieses schöne Gipfelkreuz.“

„Zäh umgebogen durch Winddruck“

Erstaunlich ist aus physikalischer Sicht, dass trotz der großen Kälte das als spröde geltende Glas offenbar sehr zäh reagiert hat. Wie wenn es „dickflüssig“ bzw. plastisch wäre, wurde es umgebogen und passte sich der Geländeform an. Wind und die extremen Temperaturunterschiede wie in der Arktis in Kombination mit der Sonnenstrahlung in größeren Seehöhen könnten da mitgewirkt haben. Könnte nicht auch menschliche Zerstörungswut am Werk gewesen sein? „Nein, das sehe ich nicht so. Im Sockelbereich und auch sonst sieht alles aus, als wären es die Naturkräfte gewesen. Ich tippe ganz sicher nicht auf einen Menschen“, sagt David Wallmann.

Ehrenamtler Steiner als Initiator

Das gläserne Gipfelkreuz wurde vor Jahren von dem Salzburger Alpinisten und Extremskifahrer Roland Steiner errichtet. Es war 2,50 Meter hoch, 1,40 Meter breit und soll zur Erinnerung an alle dienen, die in Salzburgs Bergen umgekommen sind. Bis vor einigen Jahren konnten Werkstücke wie dieses gläserne Kreuz noch gar nicht produziert werden.

Einzigartiges Werkstück von Gasperlmair

Es entstand in der Werkstatt des Pongauer Alpinisten und Glasverarbeiters Josef Gasperlmair in Wagrain – in einem der wenigen Unternehmen weltweit, die eine solche Bearbeitung samt Glasschnitt durchführen können. Gasperlmair übernahm als Sponsor einen Großteil der Gesamtkosten des ehrenamtlichen Projektes: 25.000 Euro. Der Alpinist Roland Steiner kümmerte sich um den Bau des robusten Sockels, den Hubschraubertransport und die Errichtung.

Wann und wie das kaputte Kreuz nun entfernt bzw. erneuert werden kann, das steht noch nicht fest.

Gerald Lehner, salzburg.ORF.at

