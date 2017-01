Erbse-Preis an Rockband „Please Madame“

Der mit 3.000 Euro dotierte Heimo-Erbse-Preis 2017 des Rockhouse Salzburg geht an die Salzburger Band „Please Madame“. Das hat die Jury am Freitag bei einem Pressegespräch bekanntgegeben.

„Man weiß gar nicht, ob man das verdient, nachdem so viele Bands, die wir bewundern, auch schon diesen Preis gewonnen haben“, sagte Sänger Dominik Wendl in seiner Dankesrede. Die vierköpfige Band ist dem Rockhouse seit Jahren verbunden und wird deshalb auch am 13. Mai dort die neue EP „Back to the Start“ präsentieren. Der Heimo Erbse Förderpreis wird jährlich an Rockmusiker aus dem Großraum Salzburg verliehen.

Weiter CD-Produktion: „Etwas zum Angreifen“

20. Jubiläum feiert der Rockhouse CD-Sampler „Xtra Ordinary“. Besonders ist dieses Jahr, dass die Zusammenstellung als Doppel-CD mit 42 Titeln und zusätzlich eine Kleinauflage auf Vinyl erscheint. Die CD-Titel wurden von einer 20-köpfigen Jury ausgewählt, die mit der Wahl eine „Visitenkarte der Salzburger Musikszene“, wie Geschäftsführer Wofgang Descho sie nennt, geschaffen haben. „Wir glauben in Zeiten von mp3 an die Haptik. Es verliert nie die Wirkung, wenn man etwas angreifen und hinein schauen kann“, begründet Descho die Entscheidung, in Zeiten von Streaming immer noch eine CD zu produzieren.

Weiter traditionelle Konzertreihen

Das Programm 2017 beschreibt Programmleiter Wolf Arrer als regional geprägt und von internationalem Niveau. Die österreichische Musikszene ist wieder stark vertreten. Das Wiener Elektro-Duo „HVOB“ macht den Start seiner Europatournee am 11. April im Rockhouse und bereits am 22. Februar treten die Austrian Music Award Preisträger „Turbobier“ auf. Einen großen Anteil im Programm nehmen außerdem Künstler aus dem Bereich Hip Hop und Deutschrap ein. Den Anfang macht die „Antilopen Gang“ aus Deutschland am 22. Februar, die ihr neues Album „Anarchie und Alltag“ vorstellen. Auch die traditionellen Konzertreihen „Eleven Empire“ und „Blue Monday“ mit dem laut Arrer „Who-is-Who des Blues“ gibt es 2017 wieder.

In memoriam Lemmy Kilmister etc.

Nach dem Tod vieler wichtiger Musiker auf internationalen Ebenen im vergangenen Jahr wird sich das Rockhouse in den nächsten Monaten auch verstärkt dem Tribute-Gedanken widmen und mit der Reihe „Let there be Rock“ am 4. Februar eine der beliebtesten „AC/DC“ Coverbands, „AC/DX“ auf der Bühne zeigen. Förderungen erhält das Rockhouse auch dieses Jahr von Stadt und Land Salzburg sowie den beiden Hauptsponsoren Zipfer und Hypo.

