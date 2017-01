Unfall mit Chlorgas bei Hotelsauna

In Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) ist der Angestellte eines Hotels am Donnerstag bei einem Chlorgasaustritt verletzt worden. Das Hotel wurde von der Feuerwehr vorübergehend evakuiert.

Vermutlich bei der Wartung eines Pools im Saunabereich soll es offenbar durch das Vermischen von Chlor-Granulat mit einem Mittel zur Senkung des ph-Wertes - der den Säuregrad anzeigt - zu einer heftigen chemischen Reaktion gekommen.

Zwölf Gäste aus dem Haus gebracht

Nach einer Erstversorgung wurde der 27-jährige Hotelbedienstete vom Roten Kreuz ins Krankenhaus nach Zell am See gebracht. Es bestand der Verdacht, dass er giftige Dämpfe einatmete. Das Hotel wurde evakuiert, zwölf Gäste wurden vorübergehend in andere Unterkünfte gebracht.

Schwieriger Großeinsatz

Insgesamt 70 Feuerwehrleute aus Saalbach und Nachbargemeinden haben in Schutzanzügen die insgesamt 160 Kilogramm Chlorgas-Granulat gesichert, umgepumpt und abtransportiert. Zusätzlich seien ca. 400 Liter kontaminiertes Wasser entsorgt worden, teilen die Einsatzkräfte mit. Die große Kälte mit minus 14 Grad erschwerte den Einsatz der Feuerwehrleute deutlich.