Große Schlagerparty aus Flachau

In Flachau (Pongau) wird Donnerstagabend die TV-Show „Schlager im Schnee“ für 11. Februar aufgezeichnet. Nik P., DJ Ötzi, Beatrice Egli, Jürgen Drews und andere treten im Gutshof auf. Wir beleuchten hier ein wenig die Geschichte und Gegenwart der Schlagermusik.

ORF

Schlager aus den 1950er- und 60er-Jahren: fröhlich und „ohrwurmverdächtig“. Es geht oft um Sehnsucht nach Liebe, Heimat und Ferne. Erst nach dem Krieg erlebte das Genre wieder einen Aufschwung, nachdem in den 1930er-Jahren schnell Schluss war:

Mit Machtübernahme der Nazis kam für die frühe Schlagermusik der knallharte Rückschlag. Sie galt nun als sexuell anrüchig und „entartet“, wurde während des Zweiten Weltkriegs rein als Propaganda-Instrument zur Stabilisierung des Regimes und für dessen Ziele eingesetzt. Erst in der Nachkriegszeit erlebt die „leichte Musik“ wieder einen Aufschwung.

Wiedergeburten seit der Nazizeit

Schlager einst und jetzt, damals ruhiger, heute poppig und auch rockig, kombiniert mit großer Show und modernen Tanzbeats. Eine der Jungen in der Branche ist die Schweizerin Beatrice Egli, die in Flachau auch auf der Bühne und vor den Kameras steht: „Für mich macht den Schlager in erster Linie die deutsche Sprache aus und diese Leichtigkeit. Es geht um das Positive, das Mitmachen und darum, den Leuten eine Freude zu bereiten.“

„Wieder qualitativ gute Texte“

Ein alter Hase im Geschäft und aus der Schlagerszene nicht wegzugdenken ist Nik P. Sein „Stern, der deinen Namen trägt“ ist mehr als eine Million Mal gekauft worden. Im Handel ist Schlagermusik eines von wenigen Genres, die noch für gute Umsätze sorgen, sagt Nik P., der in Salzburg lebt: „Der Schlager hat sich qualitativ sehr gut entwickelt und auch textlich wieder Niveau bekommen. Und auch die jungen Schlagerstars zeigen, dass Schlager seit vielen Jahren ein Teil unseres Kulturgutes ist. Ich bin froh, dass er wieder so einen Boom erlebt.“

Was sagen die Stars zur Kritik?

Trotzdem wird die Schlagerbranche immer wieder heftig kritisiert. Massenprodukte, wenig anspruchsvoll und mittlerweile mehr Pop als klassischer Schlager. Hat der Schlager ein Imageproblem, fragen wir Beatrice Egli? Sie findet, der Schlager sei ganz klar nicht mehr wie in den 1980er-Jahren: „Es kommen viele Junge nach, die stehen für den modernen Schlager unserer Zeit.“

Fans lieben das

Der heutige Schlager füllt jedenfalls noch immer die Konzerthallen; perfekt inszenierte Shows, Effekte und Kostümwechsel inklusive. Helene Fischer und Andreas Gabalier machen es vor. Und die Fans lieben das, wie Kathrin Schönauer aus Scheffau: „Ich mag, dass es in Deutsch gesungen wird.“

Und der Niederösterreicher Christoph Hohl betont, Schlager sei das Beste überhaupt: „Es bringt Stimmung.“ Und Schlagerfans mit guter Laune bringen auch Tourismusorten wie Flachau jede Menge Umsatz, sagt Wilfried Hartl vom Flachauer Gutshof: „Die Schlagerparty bringt uns sehr viel, ein wichtiger Baustein, der unseren Bekanntheitsgrad stärkt.“

Am Samstag, 11. Februar, im TV

Moderator Florian Silbereisen präsentiert mit seiner neuen Band die TV-Schlagerparty aus dem Salzburger Pongau. Die Produktion wird am Samstag 11. Februar, um 20.15 Uhr in ORF2 gesendet.