Informatik, Diplompflege: Mehr FH-Studien

An der Fachhochschule Salzburg werden künftig mehr Informatiker und Diplom-Pflegekräfte studieren, kündigt die FH-Leitung an. Die Wirtschaft braucht mehr Informatiker, Und in der Ausbildung für die Pflege kommt bald eine große Umstellung.

Die Zahl der 2.700 Studienplätze an der Fachhochschule Salzburg soll bald weiter wachsen: Medienberufe, Gesundheit, Pflege und Informatik seien zukunftsträchtige Berufsfelder, heißt es in der FH.

Alle Absolventen finden gute Jobs

Gerade bei den Informatikern sei die Nachfrage bei Industrie und Gewerbe viel größer als die Zahl der jährlichen Studienabgänger, sagt Rektor Gerhard Blechinger: „Es gibt keinen Absolventen bei uns, der nicht sofort hier in Salzburg einen Job finden würde. Der Bedarf ist noch viel größer, als wir hier zur Zeit abdecken können.“

Sieben Jahre als neuer Zeithorizont

Das Angebot bei den FH-Studien wird nun ausgeweitet. Mit Herbst 2018 soll ein neuer Studiengang für Wirtschaftsinformatik eingerichtet werden. Und auch bei den Studiengängen zur Pflege wird in den nächsten Jahren ein großes Wachstum erwartet. Schließlich soll die Ausbildung für Diplompflegekräfte künftig ausschließlich an Fachhochschulen stattfinden.

Das werde eine deutliche Ausweitung des Studienzweigs bringen, FH-Geschäftsführerin Doris Walter: „Wir peilen eine Verdoppelung oder auch eine Verdreifachung an.“ Details sind noch nicht fixiert. Die Umstellung habe noch Zeit, heißt es. Sie erfolgt im Lauf der nächsten sieben Jahre.