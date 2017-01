Demenzpatient mit Hubschrauber gesucht

In der Stadt Salzburg wurde in der Nacht auf Donnerstag ein 79-jähriger Mann vermisst gemeldet. Der an Demenz erkrankte Pensionist wurde von mehreren Polizisten, Suchhunden und schließlich auch per Helikopter gesucht.

Um 01:20 Uhr, wurde die Polizei in der Nacht auf Donnerstag zu einem Seniorenwohnheim gerufen. Grund für die Alarmierung war ein abgängiger Patient. Zuvor hatte das Pflegepersonal bereits den Innenbereich des Pflegeheimes erfolglos nach dem 79-jährigen Demenzpatienten abgesucht.

Da der Pensionist das Pflegeheim schon davor mehrfach selbstständig verlassen hatte und im Nahebereich des Heimes umherirrte, musste auch in diesem Fall davon ausgegangen werden, so die Polizei.

Aufgrund der eisigen Temperaturen von -12 Grad, musste die Suche nach dem lediglich mit einem Pyjama bekleideten Mann überdies sehr rasch durchgeführt werden. Nach der Überprüfung der ehemaligen Wohnadresse des Mannes, wurde daher der Nahbereich des Heimes mit einem Diensthundeführer abgesucht. Schließlich kam auch der Polizeihelikopter Libelle zum Einsatz.

Schlussendlich konnte der Mann doch im Keller des Seniorenwohnheims aufgefunden werden.