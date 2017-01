Gefährlicher Lkw-Brand endete glimpflich

Glimpflich ist in der Nacht auf Mittwoch ein gefährlicher Brand eines Kleinlasters am Grenzübergang Walserberg (Flachgau) verlaufen. Die Rauchentwicklung war enorm, Personen wurden aber nicht verletzt.

Der Kleinlaster eines Paket-Zustelldienstes geriet gegen 3.00 Uhr am Autobahnparkplatz in Brand. Ausgerechnet bei einer Tankstelle ging der Klein-Lkw in Flammen auf. Zuvor hatte der 26-jährige Lenker, der zu diesem Zeitpunkt in der Fahrerkabine schlief, starken Rauch im Motorraum bemerkt. Dieser griff rasch auf die Fahrerkabine über.

ORF/A.Klement

Der Lenker verständigte daraufhin sofort die Feuerwehr Wals, die rasch eintraf und den Brand löschen konnte. Der Motorbereich und auch die Fahrerkabine des Klein-Lkw brannten allerdings vollständig aus. Der Fahrer hatte sich jedoch rechtzeitig vor den Flammen retten können. Ursache für den Brand dürfte laut Polizei die eingeschaltete Standheizung gewesen sein. Die Zapfsäulen der Tankstelle waren nicht in Gefahr.