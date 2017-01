Heiße Asche setzte Bauernhof beinahe in Brand

Nur ein rasches Eingreifen der Feuerwehr hat in St. Georgen-Eching (Flachgau) einen Brand in einem Bauernhof verhindert. Sie konnte das durch heiße Asche ausgelöste Feuer löschen, bevor es auf Dachstuhl und Heuboden übergriff.

Ein in der Tenne abgestellter Aschekübel löste in der Nacht auf Montag das Feuer aus. Er setzte laut Polizei ein Holzlager in der Nähe in Brand. Das Feuer breitete sich auch die äußere Holzvertäfelung des Hofes und auch auf Holzgebälk der Decke über. Die Feuerwehr St. Georgen konnte aber verhindern, dass der darüber liegende Heuboden und der Dachstuhl Flammen fingen.

Freiwillige Feuerwehr St. Georgen bei Salzburg

Die Brandermittler gehen von Selbstentzündung aus. Auch die Suche mit einem Hund brachte am Montag keinen Hinweise auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Handlung. Die Löschzüge Eching und Holzhausen waren mit 60 Mann im Einsatz. Bei den Löscharbeiten musste schwerer Atemschutz eingesetzt werden.

