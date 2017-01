Diskussion um Parkraumbewirtschaftung

ÖVP, Freiheitliche und NEOS lehnen die Pläne des Salzburger Bürgermeisters Heinz Schaden (SPÖ) zur Parkraumbewirtschaftung ab. Überall fürs Parken zu bezahlen kann sich neben der SPÖ nur die Bürgerliste vorstellen.

Auslöser für den Vorschlag von Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ) sind die rund 60.000 Pendler aus dem Umland und 30.000 Stadtbewohner die außerhalb ihres Wohnsitzstadtteiles parken. Denn sie machen - so der Bürgermeister - den Parkraum in der Stadt knapp: „Wir wollen in der gesamten Stadt eine Gebührenpflichtige Kurzparkzone einrichten, analog zur jetzigen Kurzparkzone“.

Schaden fordert Gebührenpflicht für ganze Stadt

Das hieße im gesamten Stadtgebiet 90 Cent pro Stunde Parkgebühr, zwischen 9-19 Uhr werktags. Die ersten beiden Stunden wären gebührenfrei, so der Bürgermeister. Die Gebühren will Schaden per Handy oder Parkschein aus der Trafik einheben. Auf Automaten soll verzichtet werden.

Die Bürgerliste unterstützt den Plan zur Ausweitung der Parkgebühr, bis auf den Automatenverzicht. Stadtrat Johann Padutsch will die vorhandenen Parkschein-Automaten lieber erneuern und weiterverwenden.

ÖVP, Freiheitliche und NEOS dagegen

Die ÖVP will dagegen keinesfalls der Wirtschaft schaden und kann sich nur eine Erweiterung der gebührenfreien Kurzparkzone vorstellen. Dem könnte sich auch die FPÖ anschließen. Dem Plan Parkgebühren im gesamten Stadtgebiet einzuheben wollen sie aber nur nach einer Befragung aller Stadtbewohner zustimmen.

Die NEOS wollen erst neue Park+Ride-Plätze und die öffentlichen Verkehrsmittel verbessern und gegebenenfalls danach über eine Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung nachdenken.