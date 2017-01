Bergputzer hoch über der Stadt im Einsatz

Ihr Arbeitsplatz liegt hoch über den Dächern der Altstadt. Ihre Aufgabe ist es Bäume und Sträucher zu beseitigen um die Stadtbewohner vor Felsstürzen zu sichern - auch bei Schneefall und den aktuell niedrigen Temperaturen.

Der Mönchsberg inmitten der Salzburger Altstadt ist eines ihrer Einsatzgebiete. In der rund 60 Meter hohen Felswand schneiden die Bergputzer mit Motorsägen ausgestattet, Bäume und Sträucher aus der Felswand. Denn die Äste und losen Steine könnten sich sonst im Laufe des Jahres aus der Wand lösen und in die Tiefe stürzen. Solche Felsstürze wären für die Stadtbewohner lebensgefährlich.

Für die Bergputzer selbst ist die Arbeit nicht minder gefährlich. Vor allem bei den momentanen Wetterbedingungen, sagt Helmut Sammer: „Jetzt haben wir relativ viel Schnee, da muss man darauf achten guten Halt zu haben, sonst rutsch man schnell aus“.

Pro Jahr entfernen die dreizehn Bergputzer bis zu 60 Kubikmeter lockeren Gesteins von den Stadtbergen. Dabei wird auch auf die in der Wand lebenden Tiere Rücksicht genommen. Denn in den Stadtbergen brüten beispielsweise Turmfalken.

In einer dreiviertel Stunde schaffen es die Bergputzer einen rund fünf Meter breiten Streifen zu säubern. Geht es in diesem Tempo voran, sollten die Arbeiten am Mönchsberg in zwei Wochen beendet sein.