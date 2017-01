Kindergarten: Offensive gegen sexuellen Missbrauch

Nach sexuellen Übergriffen im Kindergarten Neumarkt (Flachgau) will die Stadt solche Skandale künftig verhindern. Ein Ex-Kindergärtner gestand 2016, drei Kinder missbraucht zu haben. Zuvor hatte es immer wieder Hinweise gegeben.

Die Gemeindepolitiker wollen ähnliche Fälle in Zukunft verhindern. Dem Kindergärtner konnten nach vielen Vorwürfen nichts nachgewiesen werden, so behielt er vorerst seinen Job, ehe er selbst kündigte und im Herbst 2016 gestand.

Viele Fragen von Eltern

Der Fall habe viele schockiert, die Aufarbeitung mit Psychologen sei sehr wichtig, sagt der Neumarkter Bürgermeister Adolf Rieger (ÖVP). Mit Experten des Vereins „Selbstbewusst“ wurde ein Informationsabend für Eltern und Alleinerzieher abgehalten: „Es gab quälende Fragen, welche Kinder noch betroffen gewesen sein könnten. Natürlich kamen Fragen und Vorwürfe der Eltern an die Kindergärtnerinnen, warum das niemandem aufgefallen sei.“

Mehr Bewusstsein gegen Missbrauch

Nun wird in Neumarkt ein sexualpädagogisches Konzept ausgearbeitet. Geplant sind regelmäßige Veranstaltungen zur Vorbeugung gegen Missbrauch bei Kindern. In einem weiteren Projekt soll das Selbstbewusstsein von Kindern gestärkt werden, damit sich diese gegen Belästigungen wehren können. Gerade in Landgemeinden müsse die Bevölkerung für das Thema sensibilisiert werden, sagt der Bürgermeister.

