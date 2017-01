Viel höhere Sozialausgaben im Lungau

In den 15 Lungauer Gemeinden sind die Sozialausgaben stark gestiegen, in Tamsweg sogar um 40 Prozent. Hauptgrund sei der Ausbau der Altenbetreuung, heißt es. Hier würden von Gemeinden nun auch im Lungau die gleichen Standards wie im Rest des Landes eingehalten.



Neue und größere Seniorenwohnhäuser in Mauterndorf und Mariapfarr sowie eine verbesserte mobile Hauskrankenpflege in allen Gemeinden – im Lungau hat sich bei der Altenbetreuung in den letzten drei Jahren viel getan, sagt der Tamsweger Bürgermeister Georg Gappmayr (ÖVP). Allein in seiner Gemeinde sind die Sozialausgaben um 40 Prozent gestiegen - von rund 850.000 Euro vor drei Jahren auf 1,2 Millionen heuer.

Die höheren Kosten werden auf die Lungauer Gemeinden aufgeteilt, sagt der Bürgermeister: „Das läuft über die Bezirkshauptmann und die Sozialabteilung des Landes. Die teilt das auf und schreibt das den Gemeinden vor.“

Trend soll gebremst werden

Auch die Kinder- und Jugendwohlfahrt wird gemeinsam bezahlt. Hier wird ebenfalls mehr ausgegeben. Sind 2011 noch fünf Lungauer Kinder in Heimen untergebracht worden, waren es 2015 schon 15. Mittlerweile machen die Sozialausgaben ein Zehntel des Tamsweger Budgets aus. Das soll in den nächsten Jahren nicht mehr stark steigen, darauf müssten alle Gemeinden achten, sagt Bürgermeister Gappmayr.