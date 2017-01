Debatte um Gratis-Skipässe für Schüler

Was in Oberösterreich seit Jahren praktiziert wird, fordert die SPÖ auch für Salzburg: Gratis-Liftkarten für Kinder, die an Schulskikursen teilnehmen. In Oberösterreich zahlt das Land die Karten. Die Salzburger Seilbahner sind dagegen.

So viele Kinder wie möglich sollten in Salzburg das Skifahren lernen, sagt der SPÖ-Landtagsabgeordnete Othmar Schneglberger. Außerdem fänden Skikurse der Schulen nicht in den Ferien statt, und außerhalb dieser Spitzenzeiten sei genug Platz auf den Pisten.

Landtag diskutiert das Thema bald

Die Seilbahnwirtschaft hält von der Forderung nichts, dass das Land Salzburg die Liftpässe von Schülern zahlen solle. Salzburg habe einen sehr hohen Marktanteil bei den österreichischen Schulskikursen von 50 Prozent, sagt Seilbahnensprecher Ferdinand Eder. Besonders viele Schüler kämen aus Wien nach Salzburg: „Ich befürchte, dass hier eine Folgewirkung sein wird und ebenfalls Ermäßigungen gefordert werden.“

Oberösterreich fördert eigene Gesellschaften

In Oberösterreich führen Gratis-Liftpässe für Schüler dazu, dass die Kurse in Skigebieten stattfinden, an deren Gesellschaften das Land Oberösterreich beteiligt ist. Solche Gesellschaften gibt es in Salzburg nicht. Die Salzburger Landtagsparteien diskutieren das Thema am kommenden Mittwoch.