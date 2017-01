Privatuni Seekirchen will erweitern

Die Privatuniversität in der Seeburg in Seekirchen (Flachgau) verzeichnet nach eigenen Angaben ein Rekordjahr. 250 Einsteiger beenden in Februar ihr erstes Semester - so viele wie noch nie. Die Institution will nun ihren Betrieb erweitern.

250 Erstsemestrige gibt es derzeit in Seekirchen, und insgesamt rund 700 Studierende aus Österreich und Deutschland. Wegen des Andranges muss die Privatuniversität mit ihren Kursen zum Teil auch in die Seminarräume des nahegelegenen Strandbades am Wallersee oder in die Räume der Wasserrettung ausweichen, um Lehrveranstaltungen abzuhalten.

Oli Kahn und Matthias Lanzinger als Alumni

Beliebtester Studiengang ist das Sport- und Eventmanagement. Prominente wie der deutsche Ex-Nationaltorhüter Oliver Kahn oder Skifahrer Matthias Lanzinger haben auf der Seeburg studiert. Aktuell aktive Sportler machen einen guten Teil der Studenten aus, sagt Rektor Achim Hecker: „Es gibt für diese gar nicht viele Ausbildungsangebote mit Sportbezug gibt, die die Möglichkeit für Jobs nach der Sportkarriere ermöglichen.“

Erweiterungsbau in Planung

Allerdings wird die fast 600 Jahre alte Seeburg der Privatuniversität deutlich zu klein. Deshalb ist ein Erweiterungsbau in unmittelbarer Nähe geplant: „Wir sind schon weit fortgeschritten. Heuer haben wir ja zehnjähriges Bestandsjubiläum.“

Das Studium auf der Seeburg ist eine Mischung aus Fernstudium und Anwesenheitszeiten in Seekirchen. Es kostet zwischen 350 und 400 Euro im Monat.