Vermisste Tourengeher gefunden

Bergretter haben seit Samstagabend im Gebiet südlich des Gennerhorns in den Osterhornbergen (Tennengau) zwei vermisste Tourengeher gesucht. Sie wurden Sonntag unverletzt geborgen.

Sonntagfrüh setzten die Einsatzkräfte ihre Suchaktion fort. Am Vormittag wurden die beiden Männer im Alter von 38 und 57 Jahren im Ackersbachtal auf dem Gemeindegebiet von Abtenau gefunden. Sie sind unverletzt. Angehörige hatten Samstagabend die Bergrettung alarmiert und die Männer als vermisst gemeldet.

Gerald Lehner

Bei Abfahrt im Sturm verirrt

Die beiden erfahrenen und gut ausgerüsteten Männer - 28 und 58 Jahre alt - aus Salzburg und Koppl (Flachgau) waren Samstagmorgen zum Hohen Zinken (1.764 Meter) aufgebrochen. Kurz vor dem Gipfel kehrten sie im Steigelände um und verirrten sich - aufgrund des stürmischen Wetters - bei ihrer Abfahrt ins Tal. Sie entschieden sich, in einer Jagdhütte im nahen Ackersbachtal zu übernachten.

Angehörige alarmierten gegen 22 Uhr die Bergrettung Salzburg. Ein für diese Region zuständiges Team aus der Stadt Salzburg war bei einem Lawinenseminar auf der nahen Bergrettungshütte Genneralm. So starteten die Suchtrupps sofort und checkten noch in der Nacht alle Hütten im Bereich Genneralm.

Auch Polizeihubschrauber im Einsatz

Am späteren Sonntagvormittag fanden die Bergretter die beiden Männer im Aufstieg vom Ackersbachtal zurück zur Genneralm und brachten sie zu ihrer Hütte. Dort wurden die beiden - die in einem guten körperlichen Zustand waren - mit Tee und Proviant versorgt. In Begleitung von Alpinpolizisten konnten sie selbständig ins Tal fahren. Im Einsatz standen 29 Bergretter, Alpinpolizei und das Team des Polizeihubschraubers Libelle aus Salzburg.

Beliebtes Tourengebiet

Die Region um Gennerhorn und Genneralm liegt im Grenzgebiet des Tennengaues zur Gemeinde Hintersee (Flachgau). Die meisten Tourengeher kommen hier von Norden her aus Hintersee, Faistenau und Salzburg. Zuletzt hatte es dort eine aufwändige Suchaktion für zwei vermisste Tourengeher gegeben, die im Wettersturz letztlich Zuflucht in einer Almhütte fanden und am 5. Jänner gefunden wurden.

