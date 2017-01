Polizei-Beleidigung auf Gondeln gesprüht

In Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) sind Seilbahngondeln mit einer Schmähung gegen die Polizei beschmiert worden. Die Buchstaben „ACAB!“ wurden von unbekannten Tätern einzeln auf fünf Gondeln gesprüht.

Die Tat ist laut Ermittlern in der Nacht auf Sonntag begangen worden. „ACAB!“ ist ein als Beleidigung gegen Polizisten gedachter Begriff, der vorwiegend in jugendlichen Hooligan- bzw. Sprayer-Szenen verwendet wird - die Abkürzung für: „All Cops Are Bastards!“. Auch das Rufzeichen bekam eine eigene Gondel - deshalb fünf.

Polizei

Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Weitere Ermittlungen sind im Gang. Die Polizei Saalbach ersucht Einheimische und Gäste um Hinweise.