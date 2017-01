Zu viel Schnee: Wieder Absage in Zauchensee

Beim Skiweltcup der Damen in Zauchensee (Pongau) hat es am Freitag neuerlich eine Absage des Trainings gegeben. Schneefälle machten einen Abfahrtslauf auf der verkürzten Kälberlochstrecke unmöglich.

Bereits am Donnerstag war in Zauchensee das Training wegen des Neuschnees abgesagt worden. Am Freitag wurde das zweite Training zunächst auf 13.00 Uhr verschoben und dann abgesagt. Veranstalter und FIS-Renndirektor Atle Skaardal prüften danach sechs bis sieben Optionen, wie das Programm weitergehen könnte. Unter anderem stand zur Diskussion, ob die Abfahrt in Zauchensee nicht mit dem Super-G in Garmisch-Partenkirchen getauscht werden könnte.

Doch der Garmisch-Plan wurde schließlich wieder verworfen. Zu groß und zu kurzfristig wären die Umstellungen für die Rennläuferinnen, entschied Skaardal schließlich. Einige Spezialistinnen könnten nicht mehr anreisen.

Abfahrt hat Priorität - Kombi wird zur Not abgesagt

Die Abfahrt in Zauchensee habe weiter Priorität, sagte Organisationschef Alexander Reiner Freitagmittag: Für Samstagfrüh wurde deshalb für 9.15 Uhr ein weiteres Training auf verkürzter Strecke und die Abfahrt selbst für 11.15 Uhr angesetzt.

Allerdings ist die Wettervorhersage für Samstag auch nicht gut - mit Sturm und intensivem Schneefall: „Wir werden bis Samstag die Piste sicher freihalten können“, sagte OK-Chef Reiner. „Sollte es am Samstag nicht gehen, wird das gleiche Programm am Sonntag durchgeführt. Da schaut die Wettervorhersage ja besser aus. Da hätten wir in der Früh ein Training und um 12.15 Uhr die Abfahrt.“ Dann würde aber die ursprünglich für Sonntag geplante alpine Kombination mit Slalom und Super-G ausfallen.

Wieder viel Arbeit für die Helfer

Auf die 120 Helfer auf der Strecke wartet damit wieder eine intensive Nacht: Sie brachten bereits von Donnerstag auf Freitag einen halben Meter Neuschnee aus der Rennpiste. Jetzt muss weitergearbeitet werden, um die Abfahrt in einem rennfertigen Zustand zu halten.

Rennabsage auch in Saalbach

Auch in Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) fiel am Freitag ein Damen-Europacup-Super-G dem Wetter zum Opfer: Das Rennen konnte wegen des starken Schneefalls nicht ausgetragen werden.

