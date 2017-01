Vorwurf: „Polizei hat kriminelle Informanten“

Rechtsanwalt Kurt Jelinek erhebt schwere Vorwürfe gegen die Salzburger Polizei und deren Informanten, von denen einige schwer kriminell seien. Sie hätten zwar Festnahmen ermöglicht, seien aber selbst groß im Drogengeschäft tätig.

APA/Barbara Gindl

Cannabis und Kokain im Straßenverkaufswert von 500.000 Euro soll eine Bande von Marokkanern, Syrern, Bosniern, Rumänen und Russen verkauft haben - laut einer Anklage der Staatsanwaltschaft Linz. Jelinek kritisiert, dass erst Ermittler aus Oberösterreich diese Salzburger Zustände aufgedeckt hätten, um diese Informanten auffliegen und von der Staatsanwaltschaft anklagen zu lassen.

Internationale Bande aufgeflogen

Chefs dieser Bande sollen zwei Informanten – auch „Vertrauenspersonen“ genannt - der Salzburger Polizei sein. Diese Männer sollen ein Serbe und ein Albaner aus dem Kosovo sein. Der eine gebe seit gut zehn Jahren der Polizei seine Tipps, der andere seit zwei Jahren. Gegen eine Führungsperson der beiden Verdächtigen, die in der Salzburger Polizei tätig sei, habe er Anzeige wegen Amtsmissbrauchs erstattet, sagt Rechtsanwalt Jelinek. Er verteidigt vor Gericht mehrere Angeklagte, die durch Tipps dieser Vertrauenspersonen der Polizei aufgeflogen sein sollen - bei großen Scheinübergaben von Heroin und Kokain in Wels und Eugendorf (Flachgau).

Polizeiführung lehnt Stellungnahme ab

Der angezeigte Polizist sei nach wie vor im Dienst. Bei der von Jelinek so heftig attackierten Behörde in Salzburg will man zu den Vorwürfen derzeit nichts sagen. Und der Salzburger Polizeidirektor Franz Ruf verweist auf das laufende Verfahren nach der Anzeige. Generell gilt: Für Verhaftungserfolge bekommen Informanten und „Vertrauenspersonen“ der Polizei eine Entlohnung. Innerhalb von neun Monaten soll einer dieser Männer damit 26.000 Euro verdient haben.