Verlässt Upamecano die „Bullen“?

Fußballmeister Red Bull Salzburg dürfte bald das nächste große Talent verlieren. Defensiv-Spieler Dayot Upamecano ist nun beim Training nach der Winterpause nicht dabei. Er wurde für Transfergespräche im Ausland freigestellt.

Vorerst in Salzburg trainiert hingegen der im Herbst an Tabellenführer Altach verliehene Dimitri Oberlin. Bis 20. Jänner soll feststehen, ob Oberlin nun in Salzburg bleibt, wieder nach Altach oder zu einem anderen Verein verliehen wird.

Schwierige Ausgangslage

Knapp ein Monat bleibt Meister Red Bull Salzburg noch, um sich fit für den Rückrundenstart in der tipico-Bundesliga zu machen. Beim Trainingsauftakt am Mittwoch stand allerdings noch nicht fest, mit welchem Personal die „Bullen“ Jagd auf „Winterkönig“ SCR Altach machen werden - mehr dazu in sport.ORF.at