Flachau: ÖSV-Hoffnungen erfüllten sich nicht

Beim Weltcup-Nachtslalom der Damen in Flachau (Pongau) haben sich am Dienstag Österreichs Hoffnungen nicht erfüllt. Es gab mit einen skandinavischen Doppelsieg. Frida Hansdotter (Schweden) siegte vor Nina Löseth (Norwegen).

Auch wenn Österreichs Slalomdamen nach dem Rennen vor rund 13.000 Zuschauern Zufriedenheit erkennen ließen, so waren vom Sieg und vom Podest letztendlich alle weit weg. Die Kärntnerin Katharina Truppe und Bernadette Schild aus Saalfelden (Pinzgau) nützten ihre gute Ausgangsposition nach dem ersten Durchgang nicht und beliegten mit mehr als zwei Sekunden Rückstand auf die Siegerin die Plätze sechs und sieben.

APA/Barbara Gindl

„Für mich war es ein ziemlich schwieriges Rennen, denn das war nicht mein Hang und es waren auch nicht meine Bedingungen. Vor allem im zweiten Durchgang war das auch nicht meine Kurssetzung. So gesehen bin ich mit einem Abschneiden sehr zufrieden“, resümierte Bernadette Schildt nach dem Rennen.

APA/Barbara Gindl

Julia Grünwald hofft auf WM-Teilnahme

Schild, Katharina Truppe und Michaela Kirchgasser, deren Knieverletzung nur eine kurze Pause erfodert, sind nach dem letzten Weltcupslalom vor der WM für St.Moritz gesetzt. Im Rennen um den vierten Startplatz hat Julia Grünwald aus Russbach in Flachau gepunktet. Platz 18 könnte für die WM-Teilnahme reichen, hofft Julia Grünwald. „Erstmals seit längerem ist es mir wieder gelungen, den Ski auf Zug zu bringen und das auch zu spüren. Deshalb bin ich sehr glücklich“, sagte Grünwald.

Fans waren vom Rennen begeistert

Trotz des nicht optimalen Abschneidens der Österreicherinnen zeigten sich die meisten Fans vom Rennen begeistert. ORF Salzburg-Sportchef Christopher Pöhl hat Stimmen von Fans eingeholt, die Sie nachhören können.

Stimmen von Fans zum Rennen

Bei den Snowboardern lief es besser

Besser als für die ÖSV Damen in Flachau lief es am Dienstag für die Snowboarder in Bad Gastein (Pongau). Die 18-jährige Kärntnerin Daniela Ulbing feierte im Parallelslalom ihren ersten Weltcupsieg, Sabine Schöffmann, ebenfalls aus Kärnten, wurde Dritte, Claudia Riegler aus Flachau Sechste. Bei den Herren schaffte es Andreas Prommegger aus St.Johann (Pongau) auf Platz drei.