Köstendorf: Unfall mit Geldtransporter

In Köstendorf (Flachgau) war am Dienstag ein Geldtransporter in einen Unfall verwickelt. Ein entgegenkommendes Auto rammte den Geldlaster.

Das Alarmsystem des Transporters schlug an, daraufhin rückten sofort mehrere Polizeistreifen an. Tatsächlich war es jedoch kein Versuch, an Geld zu kommen, sondern ein ganz normaler Unfall. Ein Lenker wurde dabei leicht verletzt.