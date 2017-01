Einzigartige Orgel für Salzburger Kirche

Eine für ganz Österreich einzigartige Orgel kommt jetzt in die Andräkirche in der Stadt Salzburg. Das historische Instrument aus Frankreich ist speziell für Konzerte französischer romantischer Orgelwerke geeignet.

Am Montag wurde die in Einzelteile zerlegte Orgel in der Andräkirche angeliefert. Das historische Instrument kam mit dem Sattelschlepper und soll jetzt in der linken Seite des Langhauses der Kirche aufgestellt werden: „Das sind alles Pfeifen aus dem 19. Jahrhundert, die extra für die romantische Musik gebaut wurden“, sagt Daniel Kern von der Orgelbauwerkstatt Straßburg. „Man kann darauf nicht sehr gut klassische Musik spielen - aber für romantische Musik ist es wirklich einzigartig.“

ORF

Für Konzerte genützt

Das Instrument stammt von den berühmten Orgelbau-Brüdern Edouard und Theophile Delmotte. In den nächsten drei Wochen wird es aufgebaut: „Es ist ja nicht schlecht, wenn eine Kirche Werkstatt ist, wenn sich etwas tut und wenn kreative Kräfte wirken“, sagt der Pfarrprovisor von St. Andrä, Bernd Kober. Die Hauptorgel der Kirche bleibt aber auf ihrer Empore.

Yvonne Dornhofer, künstlerische Leiterin der Konzertreihe „Klangfarben der Orgel“ in der Andräkirche freut sich bereits auf neue musikalische Herausforderungen: „Es ist mit zwei Orgeln jetzt auch die Möglichkeit gegeben, Konzerte für zwei Instrumente zu disputieren und auch die Orgel als kammermusikalischen Partner einzusetzen.“ Allerdings: Für die Finanzierung des einzigartigen Instruments werden noch Sponsoren gesucht.

