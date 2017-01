ÖBB-Fahrdienstleiter mit Kopfstoß verletzt

Ein 24-Jähriger hat Montagfrüh beim Bahnhof Steindorf-Straßwalchen (Flachgau) einen ÖBB-Fahrdienstleiter angegriffen und mit einem Kopfstoß verletzt. Der Angreifer hatte davor am Bahnhof randaliert.

Der 24-jährige Belgier war Montagfrüh durch sein rabiates Benehmen auf dem Bahnhof unangenehm aufgefallen. Deshalb stellte ihn der 50-jährige Fahrdienstleiter zur Rede. Doch der junge Mann attackierte den Oberösterreicher und verletzte ihn mit dem Kopfstoß an der linken Gesichtshälfte. Dann lief der 24-Jährige davon.

Gestohlene Geldbörse bei 24-Jährigem gefunden

Der Fahrdienstleiter alarmierte die Polizei. Diese konnte den 24-Jährigen in der Nähe des Bahnhofs stellen und festnehmen. Als die Polizisten den jungen Mann durchsuchten, fanden sie bei ihm die gestohlene Geldbörse einer 15-jährigen Kärntnerin. Diese war der Jugendlichen vor zwei Tagen am Bahnhof Spittal an der Drau mit einer geringen Bargeldsumme entwendet worden. Bei der Einvernahmen war der Belgier laut Polizei geständig. Er wird jetzt auf freiem Fuß angezeigt.

