Paracelsusbad: „Sanfter“ Abriss neben Luxushotel

Am Montag haben die Arbeiten zum Paracelsusbad-Neubau in der Stadt Salzburg begonnen. Zunächst wird der Altbau abgerissen. Aus Rücksicht auf das benachbarte Fünf-Sterne-Hotel soll so schonend wie möglich gearbeitet werden.

Am Montag fuhren bei dem Hallenbad zwar noch keine Bagger auf. Aber die Vorbereitungen für den Abbruch sind im Gange. Alle Beteiligten kamen noch einmal zusammen, um den Ablauf beim Abriss des alten Bades aus dem 1950er-Jahren abzustimmen: „Angefangen wird mit dem Dach. Das wird abgehoben, getrennt in die einzelnen Verwertungsteile. Dann wird man an die Außenmauern, den Boden und die Fundamente gehen“, sagte Bauunternehmer Matthias Moosleitner.

„Minimum“ beim lauten Hämmern

Das unmittelbar an das Hallenbad angrenzende Fünf-Sterne-Hotel Sheraton Grand Salzburg mit 166 Zimmern und Suiten soll durch die Bauarbeiten möglichst wenig gestört werden, betonte Moosleitner. Deshalb sei man bemüht, erschütterungsarm zu arbeiten: „Wir haben einen großen Fuhrpark an Baumaschinen und werden hier sicher sehr viel mit sogenannten Zangen arbeiten, damit wir die lautstarken Hämmerarbeiten auf das Minimum beschränken können.“

ORF

Im ebenfalls unmittelbar an das Paracelsusbad angrenzenden Kurhaus samt Ärztezentrum kann der Betrieb während der Bauarbeiten ebenso uneingeschränkt weitergehen. Hier wurde ein neuer, barrierefreier Zugang geschaffen.

Altes Bad bis Ende März entfernt

Bei dem Abbruch werden 3.000 Kubikmeter Schutt - vorwiegend Beton - anfallen. Die Abrissarbeiten werden voraussichtlich bis Ende März dauern, sagte Alfred Pirker von der STRABAG: „Für dieses Bauvolumen ist doch auch eine Zeit nötig.“ Der Verkehr auf den angrenzenden Straßen - der Schwarzstraße und der Auerspergstraße - sollte von den Arbeiten „nicht betroffen sein. Es wird nur die eine oder andere kurzfristige Behinderung geben“, ergänzte Pirker.

ORF

Vor dem endgültigen Abriss müssen auch noch die Steinschnittbilder der Salzburger Künstlerin Rosita Magnus von einem Restaurationsunternehmen abgebaut werden: „Die werden im Stück im Ganzen abgenommen“, sagte Alexander Schrank, Baudirektor der Stadt Salzburg. „Sie werden dann mit hoher Wahrscheinlichkeit am Kapitelplatz in ein Gebäude eingebaut. Ein Problem ist aber die Größe der Teile. Man kann sie erst aus dem Gebäude bringen, wenn das Portal abgebrochen ist.“

Großer Andrang bei Flohmarkt letzte Woche

