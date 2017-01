A1 mit höchster Verkehrsdichte in Salzburg

Die Westautobahn (A1) ist die am stärksten befahrene Autobahn in Salzburg. Bei Salzburg-Kleßheim ist der Verkehr am dichtesten. Dort werden täglich rund 84.400 Autos und 7.100 Lkw gezählt, sagt der Verkehrsclub Österreich (VCÖ).

Die Zahlen stammen aus Daten des Autobahnbetreibers ASFINAG. Platz zwei bei der Verkehrsdichte belegte demnach die neue Zählstelle auf Höhe Bergheim, wo 72.400 Autos pro Tag gezählt werden. Auf der Westautobahn bei Hallwang (Flachgau) stieg die Zahl der Autos um zwei Prozent, jetzt sind es 60.600 am Tag.

ORF

Stärkster Anstieg im Lungau

Auf der Tauernautobahn ist der Verkehr geringer, aber immer noch beachtlich: Der am stärksten frequentierte Abschnitt ist dort bei Hallein (Tennengau) mit 48.000 Autos täglich, was ein Plus von 2,3 Prozent bedeutet. Bei Werfen (Pongau) sind es immerhin noch 34.000 Autos pro Tag.

Am stärksten gestiegen ist das Verkehrsaufkommen allerdings im Lungau: Die 18.000 Autos pro Tag dort bedeuten ein Plus von 3,5 Prozent. Die generelle Zunahme sei für den Klimaschutz unerfreulich, betont er VCÖ. Es brauche mehr Bus- und Bahnverbindungen auch außerhalb der klassischen Pendlerzeiten, denn die Salzburger würden längst nicht mehr nur von 9.00 bis 17.00 Uhr arbeiten.

Bundesweit der meistbefahrene Autobahnabschitt ist übrigens die Wiener Südosttangente (A23) bei St. Marx mit rund 160.000 Autos pro Tag - mehr dazu in Autobahnverkehr hat deutlich zugenommen (oesterreich.ORF.at; 29.12.2016).