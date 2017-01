Oberndorf: Kennzeichen-Dieb ausgeforscht

In Oberndorf bei Salzburg (Flachgau) hat die Polizei einen Mann ausgeforscht, der Ende Dezember in Oberndorf sechs Auto-Kennzeichen gestohlen hat. Der Mann war geständig und wird angezeigt.

Am Nachhauseweg riss der Mann aus Laufen (Bayern) bei sechs Fahrzeugen die Kennzeichen herunter und beschädigte dabei auch die geparkten Autos. Am nächsten Tag fanden die Ermittler die Kennzeichentafeln im Bereich Oberndorf/Altach und im angrenzenden Laufen. Auch in Deutschland muss sich der Bayer wegen mehrer Sachbeschädigungen verantworten. Der Mann zeigte sich beim Verhör geständig und gab an, während der Tat in Oberndorf alkoholisiert gewesen zu sein. Der Schaden an den Fahrzeugen betrug mehrere hundert Euro. Der Deutsche wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.