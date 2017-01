Raufhandel mit acht Männern

Sonntagnacht sind am Anton-Neumayr-Platz in der Stadt Salzburg acht Personen in Streit geraten. Die Männer schlugen aufeinander ein, als die Polizei eintraf. Drei der acht Männer wurden festgenommen.

Acht Männer aus Österreich, dem Kosovo, dem Iran und Irak und der Dominikanischen Republik lagen gegen zwei Uhr Früh in der Stadt Salzburg am Boden und schlugen aufeinander ein. Eine Polizeistreife sowie Beamte der Einsatzeinheit konnten den Raufhandel beenden und nahmen drei Männer fest. Sie wurden ins Polizeianhaltezentrum gebracht. Der Grund der Auseinandersetzung war Sonntagfrüh noch nicht bekannt. Alle acht Beteiligten wurden angezeigt.