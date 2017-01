Bestsellerautor Niki Glattauer

„Bildung ist erblich“ - aber nur in Österreich: darüber äußert sich Bestsellerautor und Lehrer Niki Glattauer kritisch über das österreichische Bildungssystem. Elfi Geiblinger begrüßt im RS Cafe einen Gast, der spät aber dafür mit Überzeugung den Lehrberuf gewählt hat.

Schule ist ein Thema, das Eltern, Großeltern, Schüler und Lehrer gleichermaßen bewegt und viele der Betroffenen brechen in Klagen aus, wenn sie nur das Wort hören. Niki Glattauer ist im zweiten Bildungsweg Lehrer für Hauptschulen und für Sonderpädagogik geworden und unterrichtet seither, nach 17 Jahren Arbeit als Journalist, an Wiener Schulen. Er hat einige Bücher geschrieben, die sich mit dem Leben im Klassenzimmer auseinandersetzen. Eines der erfolgreichsten bisher war „Mitteilungsheft: Leider hat Lukas……“. Dieser Bestseller behandelt auf satirische Weise das oft angespannte Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern.

Manfred Weis

Niki Glattauer hat eine Tochter und einen Sohn, die beide zur Schule gehen. Er kennt die Schule also nicht nur aus der Sicht des Lehrers, sondern auch aus der des Vaters. Vor wenigen Wochen ist bei Kremayr-Scheriau sein jüngstes Buch herausgekommen. Es heißt: „Best of Schule“, Untertitel “ Zum Weinen lustig, zum Lachen traurig“. Niki Glattauer hat versichert, dass das sein absolutes letztes Buch zum Thema Schule sein wird. Es sei denn, Schule würde sich ihn naher Zukunft tatsächlich gravierend verändern. Aber daran glaubt der engagierte Lehrer nicht so recht. Elfi Geiblinger spricht mit Niki Glattauer natürlich über Schule, LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern.