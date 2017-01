Fahrzeug stürzt in Rauriser Ache

In Rauris (Pinzgau) ist ein 46-jähriger Lenker mit seinem Pkw am frühen Samstagabend in die Rauriser Ache gestürzt. Der Mann kam von der Fahrbahn an. Der 46-Jährige blieb beim Unfall unverletzt. Das Auto wurde schwer beschädigt.

Der 46-Jährige fuhr am Samstag gegen 17 Uhr talwärts auf der Rauriserstraße. Als ein Fahrzeug vor ihm plötzlich bremste, verriss der Mann sein Fahrzeug nach rechts und stürzte über eine Böschung hinunter in die Rauriser Ache. Der 46-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und blieb unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Rauris barg das Unfallauto mit 31 Einsatzkräften aus der Ache.