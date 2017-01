Kälte: Pannenfahrer im Dauereinsatz

Die Kälte sorgt beim Pannendienst am verlängerten Wochenende für einen Einsatzrekord. Samstagvormittag mussten die Pannenfahrer des ÖAMTC bereits 250 Mal ausrücken. Hauptproblem sind streikende Autobatterien.

Stellenweise war es Samstagfrüh in Salzburg zwischen minus 26 und minus 20 Grad kalt. Die extreme Kälte setzte nicht nur Menschen und Tieren zu, auch die Autos kämpften mit dem Dauerfrost. Entweder streikte die Elektrik, die Autobatterie oder es kam zu Problemen mit dem Treibstoff. Vor allem Dieselfahrer hatten seit Freitag Probleme beim Starten ihres Fahrzeuges. Bei extremer Kälte flocken die Paraffine im Kraftstoff aus, anschließend verstocken die Filter und der Motor stirbt nach nur wenigen Minuten ab oder springt erst gar nicht an. Ein extra Winterdiesel-Gemisch müsse zwar tiefsten Temperaturen standhalten, aber selbst bei minus 20 Grad kommt dieser Kraftstoff an seine Grenzen.

600 Einsätze am Dreikönigstag

Am Dreikönigstag zählten die Pannenfahrer in Salzburg insgesamt 600 Einsätze. Das waren vier Mal so viele wie an durchschnittlichen Wintertagen. Alleine am Samstagvormittag wurden die Autofahrerclubs bereits 800 Mal von betroffenen Lenkern kontaktiert, 250 Mal mussten sie tatsächlich auch ausrücken. Im Jahresschnitt ist der Jänner der einsatzstärkste Monat im Abschlepp- und Pannendienst. Im Vorjahr wurden im ersten Monat des Jahres alleine 4.700 Einsätze verzeichnet.