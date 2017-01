Garagenbrand mit Gasflasche in Golling

Freitagnachmittag ist in Golling (Tennengau) eine Garage in Vollbrand gestanden. Der Einsatz fand unter extremen Umständen statt, da in dem Holzschuppen eine Gasflasche gelagert war. Im angrenzenden Wohnhaus befanden sich zwei Personen.

Gerade noch rechtzeitig konnten 29 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Golling im Ortsteil Torren am Freitag eine Campinggasflasche aus einem brennenden Holzschuppen bergen. Die Einsatzkräfte führten einen umfassenden Löschangriff auf die Garage durch und kühlten gleichzeitig die gefährliche Gasflasche. Im angrenzenden Wohnhaus befanden sich eine Frau und ein Kind. Die beiden Personen blieben unverletzt.

Gasflasche zur Kühlung in Feld gelagert

Nachdem der Garagenbrand unter Kontrolle war, wurde die Gasflasche zur weiteren Kühlung in ein benachbartes Feld gebracht. In den Abendstunden kontrollierten die Einsatzkräte den Brandherd noch einmal mit einer Wärmebildkamera. Die Brandursache steht derzeit noch nicht fest.