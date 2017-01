Wasserrettung trainiert Flüchtlinge im Schwimmen

Die Wasserrettung hat in der Stadt Salzburg jugendliche Flüchtlinge das Schwimmen beigebracht. Viele der jungen Männer hatten davor keine Erfahrung über das Verhalten im Wasser. Alleine im vergangenen Sommer drohten zahlreiche Flüchtlinge zu ertrinken.

Im Salzachsee in Salzburg-Liefering kam es im vergangenen Sommer gleich mehrere Male zu gefährlichen Situationen mit beinahe ertrinkenden Flüchtlingen im Wasser. Die Unfälle gingen jedes Mal glimpflich aus, weil Bademeister und Wasserretter rechtzeitig Hilfe leisten konnten. Am Schwimmkurs der Wasserrettung nahmen insgesamt 17 junge Männer aus Afghanistan, Syrien und Somalia im Alter zwischen 16 und 18 Jahren teil. Viele von ihnen hatten keine Grundkenntnisse im Schwimmen. Der Kurs in den Weihnachtsferien war kein einmaliges Angebot, die Wasserrettung plant diese Grundausbildung mehrmals im Jahr anzubieten. „Wir wollen diesen Kurs öfters abhalten, weil die jungen Männer dadurch im Sommer auch bereit sind im See zu schwimmen und wir in Folge wiederum weniger Einsätze haben“, sagte Johann Biechl von der Wasserrettung Salzburg.

Schwimmkurs für Flüchtlinge

Flüchtlinge lernen Schwimmen im Kinderbecken

Die ersten Schwimmübungen machten die Jugendlichen im Kinderbecken. Dadurch würden sie Vertrauen zum Wasser bekommen. Der Großteil von ihnen machte in Salzburg die ersten Erfahrungen im Wasser. Am Ende des Schwimmkurses waren die jungen Männer fähig ohne Hilfe über eine Länge von 25 Metern zu schwimmen. Die Nachfrage nach mehreren Kursen wäre vorhanden, die Umsetzung scheiterte aber laut Wasserrettung bislang an zu wenig freien Schwimmbahnen im AYA Bad in der Alpenstraße.

Der nächste Schwimmkurs für Flüchtlinge wird im Frühjahr angeboten. Noch steht aber nicht fest in welchem Schwimmbad dieser abgehalten wird.