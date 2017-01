Glasflaschen-Mordversuch: weitere Festnahme

Im Fall eines Mordversuchs an einem Marokkaner im Dezember in der Hauptbahnhof-Tiefgarage ist am Donnerstag ein weiterer Afghane festgenommen worden. Der Mann soll daran beteiligt gewesen sein, einen Marokkaner absichtlich mit einer Glasflasche verletzt zu haben.

Donnerstagvormittag nahmen Polizisten den 19-jährigen Afghanen in seiner Wohnung in der Stadt Salzburg fest. Der Mann wird beschuldigt am 15. Dezember an der Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Hauptbahnhofs-Tiefgarage beteiligt gewesen zu sein. Damals wurde ein Mann mit einer Glasflasche absichtlich schwer am Körper verletzt. Zeitgleich stach ein weiterer Afghane einen anderen Marokkaner mit einer abgebrochenen Glasflasche in den Hals. Das Opfer wurde schwer verletzt. Der 20-jährige Afghane wurde wegen versuchten Mordversuchs angezeigt - mehr dazu in: Mit zerbrochener Flasche in Hals gestochen (salzburg.ORF.at; 16.12.2016).

Beschuldigte Afghanen in U-Haft

Der Auslöser für die Tat dürfte ein Streit zwischen den Afghanen und den Marokkanern gewesen sein. Noch am 15. Dezember wurde der 20-jährige Tatverdächtige in der Tiefgarage des Hauptbahnhofs festgenommen. Sowohl der seit Donnerstag festgenommene 19-jährige, als auch der 20-jährige Beschuldigte sitzen in der Justizanstalt Salzburg in Puch-Urstein (Tennengau) in Untersuchungshaft. Die Auswertung der gesicherten Spuren vom Tatort und an den Kleidungsstücken steht noch aus.

Link: