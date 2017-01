Gaißau-Hintersee: Teilbetrieb ab Samstag

Im Skigebiet Gaißau-Hintersee (Flachgau/Tennengau) gehen die Lifte ab Samstag in Teilbetrieb. Minderheitseigentümer Albert Ebner bestätigte Donnerstabend, dass der chinesische Haupteigentümer die Zusage für die Öffnung des Skigebietes erteilt hat.

Wochenlanges Bangen und zähe Verhandlungen mit dem Hauptinvestor aus Peking scheinen zumindest vorerst ein Ende zu haben: der Großinvestor sicherte den einheimischen Minderheitseigentümern Donnerstagabend schriftlich die Inbetriebnahme von vier von neun Liften auf der Gaißauer, aber auch auf der Hinterseer Seite des Skigebietes zu. „Auf der Hinterseer Seite öffnet die Dreier-Sesselbahn Hintersee, dann der Schlepplift Anzenberg, der Kurvenlift in die Gaißau und der Vierer-Sessellift Latschenalm“, schilderte Minderheitseigentümer Albert Ebner.

Chinesischer Haupteigentümer zeigte sich einsichtig

Ob und wann auch die restlichen Lifte in Betrieb gehen können stand am Freitag noch nicht fest. Ebner zeigte sich aber zuversichtlich, dass die weiteren fünf Lifte noch in dieser Saison öffnen. Die Minderheitseigentümer hoffen nun auf das Vertrauen der langjährigen Skifahrer in Gaißau-Hintersee. Auch der Haupteigentümer aus China zeigte sich in seiner schriftlichen Zusage versöhnlich, er bat um Verständnis für die vergangenen sehr turbulenten Tage - mehr dazu in: Wirtschaftskrimi um Gaißau-Hintersee (salzburg.ORF.at; 04.1.2017).

Vor allem Saisonkartenbesitzer, Mitarbeiter des Skigebietes und Hoteliers in der Region waren ja stark verunsichert, denn der Saisonstart wäre bereits für Dezember geplant gewesen.

Ab Samstag sind die Kassen und die Parkplätze in Hintersee und in der Gaißau wieder für die Wintersportler geöffnet.

