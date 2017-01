Mordfall: Anwalt wirft Gericht Schlamperei vor

Ein Salzburger Rechtsanwalt wirft gemeinsam mit einem Personenkomitee den Ermittlern in einem rechtskräftig abgeschlossenen Mordfall Schlamperei und Amtsmissbrauch vor. Ein Gmundner soll eine Tanzschullehrerin ermordet haben. Der Salzburger Rechtsanwalt will den Fall neu aufrollen.

Mehr als drei Jahre nach dem Mord an einer Tanzlehrerin in Gmunden (OÖ) will der Salzburger Rechtsanwalt Franz Gerald Hitzenbichler gemeinsam mit einem Personenkomitee den Mordfall noch einmal aufrollen. Die Vorwürfe sind schwer: Hitzenbichler und das Komitee glauben an die Unschuld des 41-jährigen Gmundners. Der Mann wurde im Juli 2015 zu 20 Jahre Haft wegen Mordes verurteilt. Der 41-Jährige vergewaltigte laut Urteil des Obersten Gerichtshof (OGH) im Juli 2013 eine 51-jährige Tanzlehrerin im Garten ihres Hauses in Gmunden und schlug sie bewusstlos.

Tennispokal als Mordwaffe?

Die Staatsanwaltschaft Wels führte den Indizien-Prozess und kam zu dem Urteil, dass der Angeklagte das Opfer niedergeschlagen, vergewaltigt und sterbend zurückgelassen hatte. Das aber bezweifeln Hitzenbichler und das Personenkomitee. Sie werfen den Ermittler der Staatsanwaltschaft Wels vor, dass diese übersehen haben, dass die Frau mit einem Pokal erschlagen worden sei. Die Verletzungen des Opfers würden mit den Eigenschaften der Trophäe übereinstimmen. Auf dem Pokal würden aber jegliche DNA-Spuren des wegen Mordes Verurteilten fehlen. „Als Mordwaffe kommt nur dieser Pokal in Frage. Der Pokal ist an jener Stelle gebrochen, an der auch am Kopf des Opfers eine schwere Verletzung aufgetreten ist“, sagte Rechtsanwalt Franz Gerald Hitzenbichler.

13 Entlastungszeugen nicht zum Prozess geladen

Hitzenbichler ist davon überzeugt, dass das Gericht und die Geschworenen im Indizien-Prozess im Juli 2015 irregeführt wurden. Freizügige Fotografien des Opfers wären dem Geschworenengericht vorenthalten worden. Zudem sollen 13 Zeugen, darunter auch ein ehemaliger Staatsanwalt, die den Angeklagten entlastet hätten, nicht zum Prozess geladen worden sein. Ziel der Anwälte ist es, den Prozess neu aufzurollen und den zu 20 Jahre Haft verurteilten Gmundner unschuldig zu sprechen.

