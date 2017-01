Gefahr auf gefrorenen Gewässern

Die Salzburger Wasserrettung warnt trotz der klirrenden Kälte in den kommenden Tagen gefrorene Eisflächen zu betreten. Noch sind die Eisdecken im gesamten Bundesland zu dünn. Beim Betreten von Weihern und Seen bestehe akute Lebensgefahr.

Der Leopoldskroner Weiher und der Salzachsee in der Stadt Salzburg bleiben wegen Lebensgefahr für Eisläufer weiterhin gesperrt. Das meldete am Donnerstag die Stadtverwaltung. Trotz der tiefen Temperaturen in den vergangenen Tagen sind die Eisdecken auch bei kleinen Weihern noch nicht dick genug. Bereits bei geringer Belastung würden die Eisflächen einbrechen, warnte die Wasserrettung.

Eisflächen durch Neuschnee dünner

Der viele Neuschnee der vergangenen Tage würde ein falsches Bild über Salzburgs Eisflächen vermitteln. Denn schneebedeckte Eisflächen seien dünner als schneefreie, da Schnee ein schlechter Wärmeleiter sei, so die Wasserrettung. Das Wasser unter der Schneedecke bleibt dadurch länger warm und das Eis friert weniger schnell und wird weniger dicht. Noch sind die Eisflächen eine Mischung aus gefrorenem Schneematsch und vielen Lufteinschlüssen.