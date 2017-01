Rumäne am Walserberg festgenommen

Die deutsche Polizei hat am Mittwoch am Grenzübergang Walserberg (Flachgau) einen per Haftbefehl gesuchten Rumänen festgenommen. Der Mann soll sich in Deutschland Sozialleistungen erschlichen haben.

In den späten Mittwoch-Abendstunden kontrollierten deutsche Polizisten am Grenzübergang Walserberg einen Pkw mit bulgarischem Kennzeichen. Bei der Überprüfung der Personalien des Rumänen schlug der Fahndungscomputer Alarm. Gegen den 31-Jährigen besteht ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft München wegen Erschleichens von Sozialleistungen. Der Mann wurde in Deutschland zu 2.700 Euro Geldstrafe verurteilt, konnte die Summe aber bislang nicht bezahlen. Auch bei der Festnahme am Mittwochabend hatte der Rumäne das Geld nicht dabei. Der Mann musste deshalb eine Nacht im Gefängnis verbringen. Erst am Donnerstag konnte der Rumäne die 2.700 Euro zahlen.