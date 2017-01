Falscher Notfall-Sanitäter bei Busunfall Mondsee

Ein Unbekannter hat sich am Mittwoch beim Busunfall im benachbarten Mondsee (Vöcklabruck) als Notfall-Sanitäter ausgegeben, obwohl der Mann dem Roten Kreuz Salzburg und Oberösterreich nicht bekannt ist.

Der falsche Notfall-Sanitäter kam am Mittwoch mit einem roten Auto mit Blaulicht zur Unfallstelle bei Mondsee, trug eine Rot-Kreuz-Uniform und hielt sich beim Busunglück in der abgesperrten Unfallstelle auf. Obwohl sowohl die Einsatzkräfte aus Salzburg, als auch aus Oberösterreich den Mann nicht kannten, fiel erst nach der Versorgung der Verletzten auf, dass der Unbekannte kein Angehöriger des Roten Kreuzes war - mehr dazu in: Reisebus umgekippt: Sechs Verletzte (salzburg.ORF.at; 04.1.2017).

Auch den Polizisten und Einsatzkräften der Feuerwehr war der angebliche Notfallsanitäter nicht bekannt. Nach der Versorgung und Sicherung der Unfallstelle nahm Johannes Beer, Chef der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck Kontakt mit dem Salzburger Roten Kreuz auf, um die Identität und Zugehörigkeit des Mannes zu klären.

Ermittlungen aufgenommen um Identität zu klären

Die Vöcklabrucker Sicherheitsbehörden nahmen noch Mittwochabend die Ermittlungen auf, um herauszufinden wer dieser Mann tatsächlich war. Die Suche nach dem Unbekannten erfolgt in Kooperation mit den Einsatzkräften der Aalzburger Polizei, des Roten Kreuzes in Salzburg und der Feuerwehr.

Falschem Notfall-Sanitäter droht Haft

Die Verwendung eines Blaulichtes auf einem privaten Auto ist verboten, ebenso das Tragen einer Rettungsuniform. Beides Delikte werden strafrechtlich geahndet. Dem falschen Notfall-Sanitäter drohen bis zu einem halben Jahr Haft.

